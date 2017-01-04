Vali Yılmaz, Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, 21 Aralık 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın (24), ailesini ziyaret etti.



Memleketleri olan Tokat'ın Erbaa ilçesinde şehidin cenazesini toprağa veren Yalçın ailesi, Yalova'da ikamet ettikleri evlerine geldi.



Vali Yılmaz, Yalova'ya dönen aileyi, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Osman Yeşi·löz, Merkez Komutanı Mehmet Öner Bi·ski·oğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Müdür Vekili Arif Laçi·n, SGK Müdürü Mehmet Salih Aydın, din görevlisi Zekayi Salman, Türkiye Harp Malulleri ve Şehit Yakınları Derneği Başkanı Mustafa Ürkmez ile ziyaret etti.



Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, vatanı, bayrağı ve milletini ilelebet korumak için canını feda eden aziz şehitlere ve kahraman gazilere minnettar olduklarını kaydetti.



Şehitlerin, gazilerin ve onların yakınlarının her zaman başlarının tacı olduğunu belirten Yılmaz, "Bu toprakları kazanabilmek, koruyabilmek için milletimiz çok ağır bedeller ödedi. Türk milleti olarak bu toprakları vatan edindiğimiz günden beri aynı hainliklerle, aynı alçaklıklarla birçok kez karşılaştık ve hepsinden Allah'ın izniyle galip çıktık. Türkiye asırlardır olduğu gibi bugün de şehitlerin ve gazilerin fedakarlıkları sayesinde ayaktadır ve ayakta olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.