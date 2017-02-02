Vali Yıldırım, İscehisar Kaymakamı Öztabak'ı Ziyaret Etti

Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım, İscehisar Kaymakamı Muhammet Öztabak'ı ziyaret etti.



Kaymakamlık binasındaki ziyarette Vali Aziz Yıldırım ve İscehisar Kaymakamı Muhammet Öztabak karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu.



Vali Yıldırım, ilçeye yeni atanan Kaymakam Muhammet Öztabak'a hayırlı olsun diyerek görevlerinde başarılar diledi.



Öztabak ise Yıldırım'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.





Ziyarette İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Sırma ve Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen de hazır bulundu.