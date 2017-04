Vali Yıldırım'dan Çocuklara Sosyal Medya Uyarısı Açıklaması

Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım, çocuklara sosyal medya kullanımı konusunda uyarılarda bulunarak, "Biz daha çok sokaklarda oynadık, arkadaşlarımız oldu. Bugün bile hala pek çoğu ile görüşüyoruz. Bence bizim çocuklarımız sosyal medyadan daha çok faydalanmak yerine birbiriyle yüz yüze ilişki kurmayı daha çok önemsemeliler. Ben kendimizi, kendi yaşadığımız çocukluk çağı bakımından bir anlamda bugünkü çocuklarımızdan daha şanslı görüyorum" dedi.



Vali Yıldırım, Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Afyonkarahisar Çocuk Hakları İl Komitesinin düzenlemiş olduğu 'Dijital Medya Bağımlığı' ve 'Küresel Isınma' konulu Çocuk Hakları Çalıştayı'na katıldı. Çalıştay 20-23 Nisan tarihleri arasında Eskişehir, Isparta, Burdur, Kütahya, Uşak ve Konya illeri çocuk evlerinde kalan çocukların katılımıyla Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek.



Çalıştayda konuşan Vali Yıldırım, çocukları sosyal medya kullanımı konusunda uyararak, çocukların birbiriyle yüz yüze ilişki kurmayı daha çok önemsemeleri gerektiğini vurguladı. Vali Yıldırım, "Pek çok hak var, insan olmaktan, doğmuş olmaktan dolayı, bu dünyaya gelmiş olmaktan dolayı kullanabileceğimiz haklarımız vardır. Öncelikle bunlara sahip olmamız lazımdır. Sosyal medya güzel bir iletişim aracıdır. Ama bunu her şeyden çok önemser ve daha çok kullanmaya kalkarsak, bütün bir zamanımızı alırsa bu defa da bağımlılık haline geliyor. Bağımlılık haline gelen sosyal medya insanlara fayda vermekten çok zararlı olmaya başlıyor. Öyle ise bizde her zararlı şey gibi bunu da mutlaka kontrol altına almalıyız. Bence bizim çocuklarımız sosyal medyadan daha çok faydalanmak yerine birbiriyle yüz yüze ilişki kurmayı daha çok önemsemeliler. Ben kendimizi, kendi yaşadığımız çocukluk çağı bakımından bir anlamda bugünkü çocuklarımızdan daha şanslı görüyorum. Biz daha çok sokaklarda oynadık, arkadaşlarımız oldu, her gittiğimiz yerde arkadaşlarımız vardı. Bugün bile hala pek çoğu ile görüşüyoruz. Bugünün çocukları sokağa daha az geliyor. Sokak derken bunu olumsuz anlamda kullandığım zannedilmesin. Ama sokağa çıkıp oynamak, arkadaşları ile bazen de ufak tefek kavgalar etmek bile belki de sosyal medyanın kendilerine sağlayacak olduğundan çok daha fazla faydalıdır diye düşünüyorum çocukların gelişimi için" dedi.



"Bunları mutlaka kontrol altında tutmamız lazım"



Vali Yıldırım sosyal medya kullanımı konusundaki konuşmasına şöyle devam etti:



"Biz çocuklarımızı, paylaşmayı öğrenen hakikaten eli ile tuttuğu bir şeyi öğrenen, zamanını paylaşmayı, imkanlarını paylaşmayı öğrenen insanlar olarak yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Bizim çocuklarımız bunun için bizimle irtibat kurmalı ve aslında bizden bunları talep etmeliler. Biz daha fazla çocukla daha fazla beraber olmalıyız. İnsanlarla birlikte olacağımız ortamları bize oluşturun diye bunları aslında savunulması lazım ve ben bunları çok daha fazla önemsiyorum. Tabi ki sosyal medya, akıllı cihazlar, bilgisayar, internet, telefon gibi bugünün gerçeğidir. Bundan kaçmakta mümkün değil. Ama bunları mutlaka kontrol altında tutmamız lazım."



Öte yandan, toplantıya Vali Yıldırım'ın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çocuk Hakları Daire Başkanı Bayram İnce, Vali Yardımcısı Erhan Günay, İhsaniye Kaymakam Vekili Alper Taş, İl Genel Meclis (İGM) Başkanı Salih Sel, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Alper Sezer ve çocuk evleri sorumluları katıldı. - AFYONKARAHİSAR