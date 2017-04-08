Vali Yerlikaya'dan Polis Teşkitatının 172. Yıl Dönümü Kutlaması

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Polis Teşkilanın 172'ıncı yıl dönümünü kutladı.



Gaziantep Valisi Yerlikaya, Türk Polis Teşkilatının ülkede huzur, güven ve istikrarın korunmasında en büyük güvence olduğunu belirterek, "Emniyet güçlerimiz, Anayasa ve yasalara sadakatle, hukuka bağlılıktan ayrılmadan, üstün bir vazife anlayışıyla, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin sağlanması, huzur ve refah içinde yaşaması için gece-gündüz fedakarca çalışmaktadır.Kurulduğu günden günümüze kadarkamu düzeninin korunması, asayişin sağlanması, suçu önleyici tedbirlerin alınması, faillerin adalete teslim edilmesi için vatandaşlarımızla omuz omuza hizmet veren polislerimiz, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için kendi canlarını ortaya koymaktadır.15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde de canları pahasına karşı koyan Polis Teşkilatımıza, hainlerce Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına gerçekleştirilen bombalı saldırıda 52 Özel Harekat Polisimiz Şehit oldu.2016 yılında ilimizde alçakça düzenlenen terör saldırılarında 7 Kahraman Polisimiz Şehit düştü. Şehitlerimize minnettarız. Emanetleri emanetimizdir.Köklü birikim ve deneyimiyle büyük başarılara imza atan polis teşkilatımız, son yıllarda hayata geçirilen birçok düzenlemeyle vatandaşlarımızın şefkat kapısı haline gelmiştir.10 Nisan Polis Günü vesilesiyle, görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Aziz milletimiz için iftihar kaynağı olan Türk Polis Teşkilatımızın 172. Kuruluş yıldönümünü tebrik ediyor, tüm Emniyet mensuplarımıza başarılar diliyor, en kalbi duygularımla selamlıyorum" dedi. - GAZİANTEP