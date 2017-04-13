Vali Yazıcı Öğrencilerle Kitap Okudu

Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme (BENGİ) Projesi kapsamında Altıeylül Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle kitap okuma etkinliğine katıldı. Okulun yöneticileri ve öğretmenleriyle bir araya gelen Vali Yazıcı, okulun eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.



Öğretmenlere çalışmalarında başarılar dileyen Vali Yazıcı, "Eğitimde hedefler koyduk. Bu hedeflere sizlerin gayretleri ile ulaşacağımıza inanıyorum. Ben eğitime çok önem veriyorum. Toplumumuzun gelişmesi ve kalkınması ancak eğitimle gerçekleşir. Eğitime önem vermeyen hiçbir ülke kalkınamaz. Onun için geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın çok iyi eğitim alması gerekiyor" dedi



Birliktelik ruhunu yakalamak zorundayız



Okullarımızda değerler eğitimine yönelik çalışmaları gerçekleştirirken bunu okul kültürünün bir parçası haline getirmek için çaba sarf edilmesi gerektiğini belirten Vali Yazıcı, "Birliktelik ruhunu yakalamak zorundayız, o zaman başarı gelir. Memleketimizin değerlerine önem vermeliyiz, çocuklarımıza bunları öğretmek zorundayız. Bu vesileyle ortak değerlerin yeni nesillere kazandırılmasının sadece bir dersin ya da bir öğretmenin işi olmadığını, dolayısıyla başta aile olmak üzere toplumun her kesimine büyük sorumluluklar düştüğünü tekrar tekrar belirtmek isterim." şeklinde konuştu.



Ahlaklı, erdemli nesiller yetiştirmenin son derece önemli olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Türkiye için güzel, kendini yetiştirmiş bir nesil görmek istiyorsak küçük yaşlardan itibaren değerler eğitimine önem vermeliyiz. Okulda değerler eğitimi sadece bir branştaki öğretmenin görevi değildir. Tüm derslerde değerler eğitimine yer verilmelidir. Gelecek nesillerin sorumluluğu hepimizin omzuna yüklenmiştir. Değerler eğitimi hem velilerin hem de eğitimcilerin önemle üzerinde durması gereken bir konudur. Bu konuya önem verdiğimiz oranda millet olarak geleceğe emin adımlarla yürüyebileceğiz. Öğrencilerimize milli, manevi, ahlaki değerlerimizi kazandırmak ve bu değerler hakkında öğrencilerimizde ve toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Bunun için akademik başarı, değerler eğitimi ve okuma konusu çok önemli. "diye konuştu.



Daha sonra öğrencilerle sohbet eden Vali Yazıcı, eğitim ve özel hayatından Valilik görevine kadar birçok konuda görüş ve düşüncelerini anlattı. - BALIKESİR