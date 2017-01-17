Vali Yazıcı Karesi'de

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı ziyaret eden Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, belediyenin hizmet noktalarında incelemelerde bulundu. Personeli dinamik ve enerji dolu bulan Vali Yazıcı, Karesi Belediyesi'nin teknoloji ile olan uyumunu takdir etti.



Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Karesi Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve ekibi tarafından kapıda karşılanan Vali Yazıcı, belediyecilik hizmetleri hakkında bilgilendirildi. Makamda gerçekleştirilen toplantının ardından Başkan Yılmaz, Vali Yazıcı'ya beyaz masa, çağrı merkezi ve hizmet noktalarındaki çalışmaları gösterdi. Başkan Yılmaz, 3 milyon yazılı doküman ile 1.5 milyon haritanın taranarak dijital arşive aktarıldığını ve zemin katta bulunan imar bürosunda vatandaşları kat koridorlarında gezdirmeden, taleplerinin kısa sürede giderildiğini ifade etti.



Karesi Belediyesi'nde personelinin dinamik ve enerjik durduğunu dile getiren Vali Yazıcı, belediyenin teknoloji ile olan uyumunu başarılı bularak, Başkan Yılmaz ve ekibine çalışmalarında kolaylıklar diledi. - BALIKESİR