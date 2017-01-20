Vali Yazıcı'dan Öğrencilere Kitap Okuyun Tavsiyesi

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı A.Edip Uğur, Mehmet Azman Çavuş Ortaokuluna giderek öğrencilerin karne heyecanına ortak olup çeşitli hediyeler dağıttılar. Vali Yazıcı öğrencilere tatilde kitap okuyun tavsiyesinde bulundu.



Balıkesir il genelinde ilk ve orta dereceli 817 eğitim ve öğretim kurumunda okuyan toplam 180 bin öğrenci karne alarak 15 günlük tatile başladı. Balıkesir'de 14 bin öğretmende 15 gün süreyle tatil yapacak. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı A.Edip Uğur, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Jandarma Alay Komutanı Jan.Kur.Alb.Taner Büyükgöz, Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker Mehmet Azman Çavuş Ortaokuluna giderek sınıfları gezdiler ve öğrencilere karnelerini dağıtarak çeşitli hediyeler verdiler.



Tatil yaparken de kitap okunabilir.



Bu gün itibariyle yurt genelinde olduğu gibi Balıkesir'de de karnelerin dağıtıldığını ve tatile girileceğini ifade eden Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı"Ben tüm öğretmen arkadaşlarımızın, öğrencilerimizin hatta tüm velilerimizin iyi bir tatil geçirmesini diliyorum. Öğretmen arkadaşlarımız dinlensinler inşallah 2. dönem BENGİ şeklinde adlandırdığımız projemizle birlikte bir hareketlenme olacak. Dolu dolu 15 günlerini güzelce dinlenerek geçirip BENGİ'ye hızlı bir başlangıç yapmak istiyoruz. Öğrencilerimiz için de söyleyeceğim şu ki tatillerini güzelce tatil gibi, tatil tadında aileleriyle birlikte eğlenerek istedikleri gibi geçirsinler. Tatil yapsınlar adı üstünde olduğu gibi ama bir küçük ricam var Balıkesir Valisi olarak tatil yaparken de kitap okunabilir. Kitap okumalarını özellikle tavsiye ediyorum, öğrencilerimizin günde en az bir saat kitap okumaları gerektiğini düşünüyorum. Tatillerinde sadece kitap okumaya zaman ayırırlarsa diğer zamanlarında da istedikleri gibi gönüllerince eğlenip tatillerini geçirebilirler. Ben tüm eğitim camiasına iyi tatiller diliyorum" dedi.



Hükümetimiz, devletimiz gençlere önem veriyor



İlk ve orta öğrenimin ilk yarısının tamamlandığını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı A.Edip Uğur"Bu gün, çocuklarımız karnelerini alıyorlar, tatile çıkıyorlar. Gençlerimizin tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini istiyoruz ve değerlendireceklerine inanıyoruz. İnşallah Milli Eğitimimiz hakikaten bütçemizden en fazla payı alan bakanlığımız. Geleceğimiz olan gençlerimize hükümetimiz devletimiz önem veriyor iyi yetişmelerini istiyor. Zaten okullarımızda ki fiziki yapılarda ne kadar önem verildiğini gösteriyor. Ben iyi tatiller diliyorum bütün çocuklarımıza öğretmenlerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.



2016-2017 eğitim ve öğretim yılı 2. dönemi 6 Şubat Pazartesi günü başlayacak. - BALIKESİR