Vali Yazıcı'dan Bursa Valisi Küçük'e Ziyaret

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Bursa Valisi İzzettin Küçük'ü ziyaret etti.



Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Bursa Valisi İzzettin Küçük'ü ziyaret etti. Vali Yazıcı'nın, valilik şeref defterini imzalaması ile başlayan ziyarette konuşan Vali Küçük, "İki komşu vilayet olarak Balıkesir ile dayanışmamız artarak devam edecek. Ben bu nazik ziyaretinden dolayı sayın valimize çok teşekkür ediyorum. Başarılı çalışmalarına Bursa'nın Ege'ye açılan kapısı olan Balıkesir'de de devam edeceğine eminim" dedi.



Vali Yazıcı da sıcak karşılamasından dolayı Bursa Valisi İzzettin Küçük'e şükranlarını ileterek, iki şehir arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yaptı. - BALIKESİR