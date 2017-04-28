Vali Yazıcı, 1 Mayıs'ı Kutladı

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.



Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Emeğiyle, alın teriyle, üretimiyle ülkemize değer katan çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum" dedi.



1 Mayıs'ın toplumsal barışa, insanlar arasındaki işbirliği ve iş bölümüne dayalı sosyal dayanışmanın geliştirilmesine fırsat ve vesile olmasını dileyen Vali Yazıcı, "Vali olarak her şartta emek veren kadın, erkek, genç, işçi ve emekçilerin sadece yılın belli bir gününde değil, her zaman yanlarında olduğumu belirtmek isterim. Her alandaki gelişmede ve ekonomik kalkınmada emeğin ve üretimin ne kadar önemli olduğunun şuurundayım. İnsanın emeğinden daha hayırlısı yoktur. Biliniz ki verilen emekle bu millet, bu ülke kalkınacak. Mayıs'ın ülkemizde ve dünyadaki tüm insanlara, çalışanlara barış, kardeşlik ve özgürlük getirmesini diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm çalışanlarımıza, halkımıza, mutlu, sağlıklı çalışmalar diler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü candan kutlarım" şeklinde konuştu. - BALIKESİR