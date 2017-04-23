Vali Yavuz ve Başkan Asya'dan Kandil Mesajı

Muş Valisi Seddar Yavuz ve Belediye Başkanı Feyat Asya, Miraç Kandili münasebetiyle birer mesaj yayımladı.



Miraç Kandili'nin rahmet elçisi Hazreti Peygamberimizin, Allah katına yükselerek Allah ile bizzat görüştüğü gece olduğunu ifade eden Vali Seddar Yavuz, "Bu gece Hz. Peygamberin kişisel ve toplumsal hayatımızı kuşatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir" dedi.



"Gönüllerimizin müstesna bir coşku yaşadığı bu mübarek gecede, Efendimizin kutlu yolculuğunun anlamını kavramaya, insan olarak vazifelerimizi yerine getirmeye çalışmalıyız" diyen Vali Yavuz, mesajını şöyle sürdürdü:



"Manevi iklim olan Miraç Kandili'ni fırsat bilerek aramızdaki çekişmeleri, kin ve kırgınlıkları bertaraf etmeli, elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalı, yüce dinimizin bizden istediği sevgi ve gönül huzuru ortamının daim olmasına, kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin daima canlı tutulmasına gayret göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin ve vatandaşlarımızın Miraç Kandili'ni tebrik ediyor; bu anlamlı gecenin birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum."



Belediye Başkanı Feyat Asya ise, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Asya, Miraç Kandili'nin önemine değindiği, İslam tarihinin en anlamlı gecelerinden biri olan ve Peygamber Efendimizin Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kutlanan İsra ve Miraç'ın insanlık alemi için birçok mesaj ve mucizelerle dolu olduğunu söyledi. Bu anlamlı gecelerin kötülüklerden arınmak için birer fırsat olduğunu belirten Başkan Asya, bu mübarek gecede yapılacak duaların, başta ülkemizde olmak üzere tüm dünyada refahın artmasına, bütün insanlığın selametine, iyiliğin, kardeşliğin, paylaşımın ve merhametin artmasına vesile olmasını temenni etti. Miracın hikmet dolu bir yolculuk olduğunu ifade eden Başkan Asya, "İnanç dünyamızda vazgeçilmez bir yere sahip olan Miraç Kandili'ni en iyi şekilde idrak etmemiz gerekir. Üç aylar mevsiminin manevi hayatımıza getirdiği bereketle birlikte dini hayatımızda önemli bir yeri olan İsra ve Mirac gecesine ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. İsra ve Mirac, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in kutlu yolculuğunun ve Rabbi ile buluşmasının adıdır. Bu mübarek gecede elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalıyız. Kardeşlik ve birlikteliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yeniden yeşermesine gayret göstermeliyiz. Yüreklerimizi kin ve nefret duygularından arındırmak, dostluklarımıza daha da önem vermek için bu mübarek geceyi büyük bir fırsat olarak görmeliyiz. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) kutlu yolculuğunun anlamını kavramaya ve insan olarak vazifelerimizi yerine getirmeye çalışmalı, bu gece vesilesiyle insanları birbirine yakınlaştıracak, sevgi ve kardeşlik iklimini sağlayacak tavırlar sergilemenin yollarını aramalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle bütün hemşehrilerimizin kandillerini tebrik ediyor, bu güzel ülkemize, bütün insanlığa huzur, barış, kardeşlik, birlik ve dirlik getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. - MUŞ