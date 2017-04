Vali Yavuz: 'Vatandaşımıza Ipek, Huzuru Bozana Karşı Balyoz Gibiyiz'

Muş Valisi Seddar Yavuz, "Vatandaşımıza ipek gibiyiz ama vatandaşın huzurunu bozan adama balyoz gibiyiz. Bu konuda hiçbir şekilde tavizimiz yok." dedi.



Seddar Yavuz, beraberinde kurum amirleri ile Yaygın ve Yeşilova beldeleri, Erencik ve Beşparmak köylerini ziyaret etti.



Yaygın Beldesine bağlı köyleri ziyaret ettikten sonra beldedeki bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelen Yavuz, burada yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK'nın Kürt halkına verdiği büyük zararları hatırlattı.



Diyarbakır'da yoksullara et dağıtırken PKK yandaşlarınca katledilen Yasin Börü'yü anımsatan Yavuz, "Hatırlıyorsunuz, et dağıtan zavallı çocuğu yüzlerce kez bıçaklıyorlar. Yetmiyor apartmandan aşağı atıyor, ondan sonra araçla üzerinden gidip geliyorlar. Bu da yetmiyor bu alçaklar sonra çocuğu yakıyorlar. Sen Kürt'sen bu da Kürt. Alçak, sen Kürt olamazsın, sen Kürt düşmanısın." diye konuştu.



Yavuz, PKK'nın Kürtleri kullanarak Kürtlere düşmanlık yaptığını, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) de dindarları kullanarak Müslümanlara zarar verdiğini aktararak, DEAŞ'ın ise "İslam devleti kuruyoruz" diyerek bütün Müslümanları katlettiğini söyledi.



"Gece eşkıya, gündüz vatandaş"



Bu örgütlerin sahiplerinin küresel güçler olduğunu vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:



"Gece eşkıya, gündüz vatandaş kavramını kabul etmiyoruz. Birileri gelip diyor ki 'Efendim bunları neden tutukladınız?' Biz durduk yere adam tutuklamıyoruz. Adamın evinde eşkıya elbisesi, hücum yeleği çıkıyor. Adamın evinde eşkıya elbisesi neden çıkar? Demek ki bu adam gece eşkıya. Vatandaşımıza ipek gibiyiz ama vatandaşın huzurunu bozan adama balyoz gibiyiz. Bu konuda hiçbir şekilde tavizimiz yok."



Devlet olarak her zaman vatandaşın yanında olduklarına dikkati çeken Yavuz, örgüt mensupları ve siyasi uzantılarının ise karşısında olduklarını aktardı.



Yavuz, vatandaşların taleplerini dinledikten sonra beldeden ayrıldı.