Vali Yavuz, Uşak'ta İş Adamları ile Bir Araya Geldi

Muş Valisi Seddar Yavuz, Uşak Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şubesi'nde düzenlenen bilgilendirme ve istişare toplantısına katıldı.



Muş'taki iş adamlarıyla temaslarda bulunmak üzere İzmir'e giden Yavuz, beraberindekilerle Uşak'a geçti. Uşak MÜSİAD Şubesinde düzenlenen toplantıda, DAKA Muş Yatırım Destek Ofisi uzmanlarınca, Cazibe Merkezleri Teşvik Paketi ve Muş'un yatırım imkanları konulu bir sunum yapıldı.



Sunumun ardından iş adamlarına hitap eden Vali Yavuz, ülkenin çok zorlu dönemlerden geçtiğine dikkat çekti.



Yavuz, "Bu güçlüklere rağmen ülkemiz yakaladığı istikrar, yaptığı değişim ve dönüşümlerle dünyada söz sahibi bir konuma geldi. Bu da bizim düşmanlarımızın kinine sebep oluyor ve dış güçler bizim kutsal yürüyüşümüzü engellemek için her yolu deniyorlar. Bize düşen ise saflarımız sıklaştırmak gönül birliğimizi ekonomik birliktelik ile taçlandırmaktır. Bizler yatırım imkanları ve cazibe merkezleri teşvik paketiyle geleceğin yıldızı olacağına inandığımız Muş'un yatırım ortamı hakkında bilgilendirme yaptık. Sizleri Muş'a davet ediyorum. Bu anlattıklarımızı gözlerinizle görün istiyoruz." diye konuştu.



İzmir'de ihracat yapan tekstil sektörü temsilcileriyle buluştuklarını aktaran Yavuz, şöyle devam etti·:



"Bugün de Muş Uşak gönül birlikteliğinin ilk temellerini attık. İstiyoruz ki bu duygusal bağımız ekonomik yatırımlarla taçlansın. Yaklaşık 1,5 yıl görev yaptığım Uşak'ın çok iyi bilen biri olarak Muş ile Uşak arasında ekonomik yatırımları geliştirilebileceğine inanıyorum. Uşak'ta özellikle seramik konusunda bir birliktelik kurulabilir. Uşak seramik konusunda çok ciddi yatırımları olan bir il. Muş'ta da bu sektörün ham maddesinde ciddi bir rezerv var. Bu konuyu değerlendirebiliriz. Devletimiz yeni teşvik sistemiyle sabit yatırımların hemen hemen hepsini karşılıyor. Bizlere düşen de ekonomik yatırımlarla Muş ve Uşak'ı geliştirmek ve ülke ekonomisine katkı sunmaktır."



Toplantıya Belediye Başkanı Feyat Asya, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Muş MÜSİAD Şube Başkanı Ferhat Üzel, Uşak MÜSİAD Şube Başkanı Nuri Aslan katıldı.