Vali Yavuz'un Eşi Bir Dizi Ziyarette Bulundu

Vali Yücel Yavuz'un eşi Şengül Yavuz, Toplumun Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi kapsamında bir dizi ziyarette bulundu.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Yavuz'un eşi Şengül Yavuz'un, Toplumun Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi kapsamında down sendromlu kızlarını kaybeden Hatice ve Mustafa Kurt'a taziye ziyaretinde bulunduğu belirtildi.



Yavuz'un, aynı çerçevede 1992'de Antalya'da terör saldırısında gazi olan İzzet Kokoç ile geçen yıl Ağrı Doğubayazıt'taki saldırıda şehit olan Adem Akatay'ın eşi Zehra Akatay'ı evinde ziyaret ettiği kaydedilen açıklamada, Şengül Yavuz'un "Ülkesi ve vatanı için canlarını feda eden şehitlerimizin hakları asla ödenemez, şehitlerimizin aile ve yakınlarının devletimize ve milletimize emanet olduğunu unutmamalıyız." ifadelerine yer verildi.