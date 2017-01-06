Vali Yavuz, Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Muş Valisi Seddar Yavuz, kariyer günleri kapsamında Muş spor lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.



Yavuz, Muş Spor Lisesinde düzenlenen programda, insan yetiştirmenin sabır ve emek işi olduğunu söyledi.



Okul yöneticilerinden ve öğretmenlerden gençlere ve çocuklara yardımcı olmalarını isteyen Yavuz, "Onların kendilerine, ailelerine, topluma, vatanına, milletine faydalı bireyler olarak yetişmelerini sağlayın." dedi.



Yavuz, Malazgirt Zaferi ile 1071'de Türkler, Kürtler ve diğer Müslüman milletler arasındaki birlikteliğin bir sözleşmeye bağlandığını vurguladı.



Bu zaferin Muş'a farklı bir kimlik ve kişilik kazandırdığını vurgulayan Yavuz, şöyle konuştu:



"Bu kimlik ve kişilik İslamla yoğrulmuş ve Anadolu Selçukluyu, Osmanlıyı, Türkiye Cumhuriyeti Devletini oluşturmuştur. Bizim bu bin yıllık medeniyet tarihimizde soykırım hiç olmadı. Biz böyle bir milletin evlatlarıyız. O nedenle her zaman söylediğim gibi bir kez daha söylüyorum, kendinizi ırkçılık virüsüne teslim etmeyin. Bizim bir ve beraber olmaya ihtiyacımız var. Görüldüğü gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşına makam ve mevki verirken kimsenin memleketine, etnik kökenine bakmıyor, bunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Yeter ki siz kendinizi iyi yetiştirin, çalışın ve okuyun."



Vali Yavuz, her alanda olduğu gibi sporda da başarının, sürekli çalışma ve disiplin gerektirdiğini ifade etti.



Öğrencilerinden öncelikle kendilerine hedef belirlemesini isteyen Yavuz, "Seçtiğiniz yol doğru yol ise asla vazgeçmeyin. Başarısızlıkların yüzde 90'ı insanların zihinlerinde kurdukları engeller ve bariyerlerdir. Siz deneyin olmazsa tekrar deneyin ama asla bırakmayın. İyi ahlaklı bir insan olmayı prensip edinin." diye konuştu.