Vali Yavuz Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Vali Seddar Yavuz, kentteki görev yapan mahalle muhtarıyla bir araya geldi.



Toplantı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Yavuz, Muş'ta terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonların kış mevsimine rağmen kesintisiz devam ettiğini söyledi.





Tüm terör örgütlerinin Türkiye'ye karşı ittifak içinde olduğunu bildiklerini kaydeden Yavuz, şunları dile getirdi:



"Terör örgütlerinin Türkiye'ye karşı ittifak içinde olduğunu biliyoruz. Hepimizin malum olduğu üzere vekalet savaşları şeklinde bir terör tehdidiyle dünya karşı karşıya. Özellikle tüm terör örgütlerinin Türkiye'ye karlı ittifak ettiğini ve acımasız eylemlerle halkımızı yıldırmaya milletimizin birliğini ve beraberliğini bozmaya yönelik girişimler olduğunu müşahede ediyoruz. Nitekim en son yılbaşı gecesinde de menfur saldırıda vatandaşlarımız hayatlarını kaybetti. Terörün dini, dili ve ırkı asla yoktur. O yüzden bizim için mazur görülebilecek terör örgütü de yoktur. Terör örgütlerinin tamamı bizim düşmanımızdır ve hedefimizdedir. Operasyonlardan asla vazgeçemeyiz ve durduramayız. O yüzden kahraman Mehmetçiğimiz, polislerimiz, korucularımız her an tetikte ve inlerine gireceğiz. Hangi deliğe girerlerse girsinler peşlerinden onları kovalamaya ve bertaraf etmeye devam edeceğiz."



Kentin bütün giriş ve çıkış noktalarında güvenlik güçlerinin kontrol yaptığını anımsatan Vali Yavuz, "Şunu hepinizin bilmesini isterim ki ilimiz bölgemizin en güvenli şehri elbette bu güvenliğin sağlamasında güvenlik güçlerimizin gerçekten fedakarane çalışmaları takdire şayandır. Özellikle kontrol noktalarımızda vatandaşlarımızın gösterdiği sabır, güvenlik güçlerimize gösterdiği yoğun ilgi bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Çünkü biz bu faaliyetleri bu vatandaşlar için yapıyoruz. Malum olduğu üzere terör örgütlerinin insafı ve acıması yoktur." diye konuştu.