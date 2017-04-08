Vali Yavuz, Makamını Köylere Taşıdı

Muş Valisi Seddar Yavuz, Hasköy ilçesine bağlı köylerde vatandaşlarla bir araya gelerek, "Kürtlerin hakkını savunuyoruz, Kürtleri seviyoruz diyenler bu ülkede Kürtlerin evlerini başına yıktı, evlerinin önüne bomba döşedi" dedi.



Muş Valisi Seddar Yavuz, kamu kurum ve kuruluş amirleri ile köy ziyaretlerini sürdürüyor. Köy ziyaretleri kapsamında Hasköy ilçesine geçen Vali Seddar Yavuz, Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan ve Belediye Başkanı Mürsel Özen tarafından karşılanarak sırasıyla Büvetli, Gökyazı, Aşağı Üçdam, Yukarı Üçdam, Sarıbahçe ve Koç köylerini ziyaret ederek vatandaşları dinledi. Büvetli köyü taziye evinde vatandaşların sorun ve taleplerini kurum amirleri ile birlikte yerinde dinleyen Vali Yavuz, taleplerin çözümü noktasında ilgili kurum amirlerine talimat verdi. Burada konuşan Vali Seddar Yavuz, uzun yıllar devam eden terör örgütünün faaliyetleri başta bölge halkı olmak üzere yapılan hizmetlerin kalitesini ve sunumunu engellediğini söyledi.



"Biz bir legal siyasi partiyiz denen bir parti bu ülkede çukurları savundu"



Son dönemde güzel hizmetler yaptıklarını ama halen zaman zaman araçlara yönelik sabotajların halen devam ettiğini ifade eden Vali Yavuz, "Bunlar dağlarda, bayırlarda, mağaralarda, inlerde ölmektense, yaşamaktansa eğiterek onları ülkeye, insanlığa, ailesine faydalı birer birey olarak yetiştirmemiz ve onların hizmetlerinden istifade etmemiz gerekir. O yüzden sizlerden en büyük beklentimiz bu tür faaliyet içerisinde bulunanlara hiçbir şekilde müsamaha göstermemeniz ve bizimle birlikte hareket etmenizi bekliyoruz. Hepinizin bildiği gibi 7 Haziran seçimlerinden sonra 80 milletvekili alan ve 'biz bir legal siyasi partiyiz' denen bir parti bu ülkede çukurları savundu. Şimdi çukurları savunan bir parti siyasi bir parti olabilir mi? Kürtler, Kürtler, Kürtlerin hakkını savunuyoruz, Kürtleri seviyoruz diyenler bu ülkeden Kürtlerin evlerini başına yıktı, evlerinin önüne bomba döşedi. Bu ülkede kim ister evinin önüne bomba döşenmesini? İsteyecek bir insan var mı? Sur'da, Cizre'de insanlar ne yaptı? Ülkenin batısına doğru gitti biz de oraları vatandaşlarımıza zarar vermeden güzel bir şekilde operasyonlarla temizledik. Yeni baştan bir Sur, yeni baştan bir Nusaybin, yeni baştan bir Cizre kuruyoruz. Van yerle bir oldu. Biz bir yılda yeni bir Van kurduk. Bu devletin gücünü, kudretini gösteren bir durumdur" dedi.



"Fikri olan adam şiddete başvurmaz"



PKK'nın şimdi Bekaa vadisinde kurulduğunu belirten Vali Yavuz, "Şimdi PKK nerede kuruldu? Bekaa vadisinde. Bu herkesin putlaştırdığı Apo ve onun eli kanlı çetesi şimdiye kadar baba Esad'ı ve şimdiki Esad'ı eleştirmiş mi? Kürtlerin hakkını ver demiş mi? Ben silahlı mücadeleyi hiçbir zaman tavsif etmedim hiçbir konuda. Fikri olan adam şiddete başvurmaz. Benim sizlerden ricam ve istirhamım şudur; elinizi vicdanınıza koyun. Eğer bu ülkede çukur olsun istiyorsanız fikrinize devam edin. Bunlara yüz vermeye, bunlara oy vermeye, bunlara desteklemeye devam edin. Bunlar ancak sizlere çukur getir başka bir şey getirmez. Bu çukur siyasetinin bu ülkeye getirebileceği bir şey yok. 10 senedir bölgede çalışan biriyim. Doğu ve Güneydoğu'da 10 yılımı geçirdim. Eğer bu ülkede insanlar barış isteselerdi bu kadar bomba yüklemezlerdi. Bu kadar amonyum nitratları dağlara falan gömmezlerdi. Bu kadar tüpleri kesip, kesip bomba haline getirmezlerdi" ifadelerini kullandı.



HDP-PKK zihniyetinde ki olanların PKK eylemlerine sessiz kalındığını ifade eden Vali Yavuz, "Şimdi DEAŞ patlama yaparsa kıyameti koparırlar her yerde eylem yapıyorlar. PKK eylem yaparsa ellerini ovuşturup seviniyorlar, ses seda yok, kınama yok, düşük sesli bir şey söylüyorlar toplumdan çok tepki almamak için kınıyormuş gibi yapıyorlar. Bugün Türkiye'de hangi siyasi partinin dağ kadrosu var? Mesela CHP'nin bir dağ kadrosu var mı? AK Parti'nin bir dağ kadrosu var mı? Eli silahlı, insanları korkutan, ürküten bir grubu var mı? Size gelip mesela 1 Kasım'da AK Partiye oy vermezseniz hepinizi tararız diyen oldu mu? CHP'den gelip de size gelip diyen oldu mu? 'Bak buradan CHP'ye oy çıkmazsa hepinizi mahvederim' diyen oldu mu? Böyle bir şeyi iddiada da bulunamazsınız. Biz devlet olarak gelip de size AK Partiye ya da şu partiye oy vermezseniz bak sizi mahvederim diyen oldu mu? Var mı? Yok. O zaman sen meşru siyaset yapmıyorsun. Senin yaptığın meşru siyaset değil ki. Bir taraftan kravat takıyorsun, diğer taraftan ceketin altından millete keleş gösteriyorsun. Ondan sonra 'ben meşru siyaset yapıyorum' diye ortalıkta dolaşıyorsun. Bu kadar iki yüzlülük olur mu? Kimi kandıracaksınız siz kandırabilir misiniz? Hem insanları katledeceksiniz, hem katil olanları destekleyeceksiniz" diye konuştu.



"PKK Kürt'leri öldürmek için kurulmuş Kürtçü geçinen bir partidir" diyen Vali Yavuz, konuşmasını şöyle sürdürdü: "FETÖ'de Müslüman geçinen, Müslümanları öldüren bir örgüttür. DEAŞ'te Müslüman geçinen, Müslümanları katleden bir örgüttür. Bir tanesi FETÖ, hizmet, Müslümanlık, İslam falan deyip Müslümanları katleden örgüttür. DEAŞ 'Müslüman'ız biz İslam Cumhuriyeti, İslam devleti kurduk' diye gezerler, Müslümanları katlederler. PKK'da Kürtçü geçinir Kürtleri katleder."



Vali Yavuz, ziyaretlerinde çocuklara oyuncak dağıtmayı da ihmal etmedi. - MUŞ