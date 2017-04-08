Vali Yavuz: 'Kürtleri Öldürerek mi Haklarını Savunacaksınız?'

Muş Valisi Seddar Yavuz, Hasköy ilçesine bağlı 7 köyü ziyaret etti.



Vali Yavuz, Kaymakam Ahmet Özkan Ortanca, Belediye Başkanı Mürsel Özen ve kurum amirleri ile Hasköy ilçesine bağlı Büvetli, Gökyazı, Aşağı Üçdam, Yukarı Üçdam, Sarıbahçe ve Koç köylerini ziyaret etti.



Büvetli köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Yavuz, 80 milyon vatandaşı eşit şekilde gördüklerini söyledi.



Yavuz, "Menfezler bomba, dağlar bomba, yollar bomba, elleri silahlı bir takım eşkıya, neymiş bunlar Kürt halkının hakkını savunuyormuş. Hadi oradan Kürtleri öldürerek mi haklarını savunacaksınız? Canlı bomba olup inanları havaya uçurarak mı yapacaksınız bunu, hangi kardeşlikten bahsediyordunuz siz." diye konuştu.



Vali Yavuz, şunları söyledi:



"Bunların dinle büyük derdi var. Bunlar efendilerine hizmet ediyorlar. Efendileri kim? DAEŞ'in efendisi kimse FETO'nun efendisi kimse PKK'nın efendisi kimse, aynı kişiler. Bunlar aynı merkezden yönetilen terör örgütleri. Birisi Kürtçülüğü kullanıyor diğeri dini kullanıyor. Bakın DAEŞ sözde İslam devleti kurdu. Bunlar bütün Müslümanları öldürüyor bu alçaklar. Orta Doğu'da ne kadar İslam eseri varsa hepsini yaktı. PKK ne yaptı? 'Biz Kürt halkını savunuyoruz, biz Kürtleri koruyacağız, Kürtleri özgürleştireceğiz' dediler. Hendeklerde çukurlarda insanları katlettiler."