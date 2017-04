Vali Yavuz Kur'an Öğreticileriyle Buluştu

Muş Valisi Seddar Yavuz, kentte kadrolu ve fahri olarak görev yapan Kur'an-ı Kerim öğreticileriyle bir araya geldi.



İl Müftülüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıda Kur'an-ı Kerim öğreticilerine hitap eden Vali Seddar Yavuz, Türklerle Kürtlerin 1071 Malazgirt Zaferi ve toplumsal sözleşmesi ile bir araya geldiğini ve tek millet olduğunu söyledi. Türkiye'de yaşayan ve Türk milletini oluşturan Müslüman hiçbir etnik unsurun azınlık olmadığını, tam aksine her birinin kurucu bir unsur olduğunu dile getiren Vali Yavuz, "Kadim bir medeniyetin mensubu olan milletimiz, asla insanları ırkına göre değerlendirmemiştir. Dün olduğu gibi bugün de Türkiye'de yaşayan ve Türk milletini oluşturan Müslüman hiçbir etnik unsur azınlık olmadığı gibi aksine her biri kurucu unsurdur. Zaten anayasamızda etnik kökeni değil, vatandaşlığı esas almıştır. Bin yıllık tarihimizde Kürt, Türk, Arap diye bir ayrım yapmadık. Biz asla ırkçı bir politika içerisinde değiliz, böyle bir yaklaşımımız yok. Biz böyle bir ırkçılığı ayaklarımızın altına alıyoruz. Çünkü biz 79 milyon vatan evladını aynı gözle görüyor ve aynı şefkatle kucaklıyoruz. O yüzden her zaman söylediğim bir sözü bir kez daha tekrarlamak istiyorum; Ben Kürt kadar Kürt'üm, Arap kadar Arap'ım, Boşnak kadar Boşnak'ım ama Türk kadar da Türk'üm. O yüzden etnisite ve ırkçılık hastalığına kendimizi kaptırmayalım. Çünkü Allah-u Teala hepinizin bildiği gibi Müslümanların ancak kardeş olduğunu ifade ediyor, biz Müslüman'ız. Aynı anneden, aynı babadan doğarak kardeş olunmaz, aynı dinden olan herkes kardeştir" dedi.



Küresel güçlerin her daim Müslümanları katlettiğini dile getiren Vali Yavuz, "Biz Kürt, Türk, Arap diye kavga ederken, küresel güçlerin nasıl bir araya geldiğini, nasıl her daim Müslümanları katlettiğine şahit oluyoruz. Irak'ta 1 milyonun üzerinde insan katledildi, Suriye'de 1 milyon insan katledildi ve katliama devam ediyor. Bugün 10 milyon insan halen mülteci durumunda. Daha ne zaman uyanacaksınız, ne zaman hakkı ve hukuku arayacaksınız, daha ne kadar suskun kalacaksınız. Birlikte rahmet, ayrılıkta da kan ve gözyaşı vardır. Bu ülke bin yıllık tarihi yörüngesine oturuyor, bu yörüngede de barış ve kardeşlik var. Bugün ülke olarak 1915 şartlarını yaşıyoruz, uyanın artık. Bu ülkede Türk-Kürt ayrımı yok, bu ülkede Müslüman var ve bunların hedefi Müslümanları yok etmek, bu ülkeyi mülteci haline getirmek, paramparça etmektir" ifadelerini kullandı.



Bu zorlu süreçte Kur'an-ı Kerim öğreticilerine büyük görevler düştüğünü belirten Vali Yavuz, şöyle konuştu:



"Gençlerimizi milli ve manevi değerlerine bağlı, temel insani değerleri benimsemiş, vatanına milletine bağlı, insanlara faydalı olan bireyler olarak yetiştirilmesini arzu ediyoruz. Vahyi esas alan, aklını kullanan ve medeniyet tasavvuru olan bir gençlik yetiştirmeyi şiar edinen ve kutlu davanın bir neferi olacak çocuklarımıza sahip çıkın. Değinmek istediğim bir konu da Kur'an-ı güzel okumanın yanında manasını bilerek hayatımıza uygulamamız büyük önem arz etmektedir. Her zaman rehberimizin Kur'an ve Peygamber Efendimizin sünneti olması gerektiğini vurguluyorum. Bizler Kur'an ve Peygamber dışında rehberler ararsak veya aklımızı kiraya verirsek neler olabileceğini 15 Temmuz da yaşadık. Allah ne diyor? Peygamber ne diyor? Yerine o öyle dedi, bu böyle dedi diyerek bizleri tefrikaya düşürdüler. FETÖ, DAEŞ gibi bir belayı da bu ümmetin başına sardılar. Onun için siz değerli hocalarımıza büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. O nedenle doğruları aktarmak için daha çok gayret göstermeniz gerekmektedir. Bu gayreti göstereceğinizden hiç şüphem yok. Allah rızası için ellerinizi vicdanınıza koyun. Türkiye'ye bir şey olursa İslam dünyası perişan olur. Gelin şu Türkiye'ye sahip çıkalım." - MUŞ