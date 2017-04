Vali Yavuz, Khgb Olağan Genel Kurul Toplantısına Katıldı

Muş Valisi Seddar Yavuz, Köylere Hizmet Götürme Birliğinin (KHGB) 2017 Yılı Nisan Ayı 1. Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı.



Valilik toplantı salonunda yapılan programda konuşan Vali Seddar Yavuz, 2017 yılı içinde özellikle KÖYDES'ten ciddi miktarda yatırım yapmayı planladıklarını söyledi. Şu ana kadar 22 milyon TL ödenek tahsis edildiğini ifade eden Vali Yavuz, "Grup köy yollarımızdan başlayarak önemli hizmetler yapacağız. Onun dışında Cazibe Merkezleri Yatırım ve Teşvik Paketi Projesi kapsamında ilimizden şu ana kadar 45 iş adamı başvuru yaptı. 450 milyon TL'lik bir yatırım taahhüdü aldık. Bununla ilgili Kalkınma Bakanlığı da çalışmalarını yürütüyor. Ayrıca, İl Özel İdaresi ve Kalkınma Ajansı ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde açılan Çağrı Merkezinde şu an 100 kişi istihdam edildi ve çevre düzenlemesini de yaptıktan sonra ilk etapta 150 kişi daha istihdam edecekler ve yılsonuna kadar bu sayı 500'ü bulacaktır" dedi.



Muş merkezli, Bitlis, Bingöl üçlüsü bir kalkınma modeli üzerinde durulması gerektiğini vurgulayan Vali Yavuz, "Bakın ben her zaman söylediğim gibi Muş merkezli Bitlis, Bingöl üçlüsü bir kalkınma modeli üzerinde durulması gerektiği kanaatindeyim ve her platformda bu düşüncemi ifade ediyorum. Muş'ta biz artık iş ve istihdam konuşmalıyız. Çünkü ilimizde güvenlikle alakalı bir sorunumuz olmadığı açıktır ki Muş bölgenin en huzurlu kentidir. Bizim artık bireysel menfaatlerden uzaklaşarak, bu şehre vizyon katacak projeler üreterek ve tüm enerjimizi bu yönde kullanmamız gerekmektedir. İzmir, İstanbul, Uşak, Gaziantep gibi şehirlere giderek iş adamlarını ilimize davet ettik. İkna ettiklerimizde oldu. Biz bütün gücümüzü bu şehrin kalkınmasına, insanlara iş ve AŞ olacak projelere harcamaya devam edeceğiz. Bu duygularla hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Şühedanın koruması altındaki bu şehirde valilik yapmaktan her zaman onur duydum. Muşluların hizmetinde olmak bana onur ve şeref kattı. Hepiniz Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.



2016 yılı içinde 86 projenin uygulandığı ve projelere 19 milyon 480 bin 444 TL para harcandığının belirtildiği toplantı, birlik organları seçimi ile devam etti. - MUŞ