Vali Yavuz, Kayak Merkezini İnceledi

Muş Valisi Seddar Yavuz, Güzeltepe Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu.



İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Yavuz, kayak merkezinin turizme kazandırılması için ciddi çalışma yapmayı düşündüklerini vurguladı.



Kayak merkezinin modern, çağdaş bir şekilde hem iç turizme hem de dış turizme hizmet edebilmesi için yeniden dizayn edilmesi amacıyla bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Yavuz, şöyle devam etti:



"Tüm vatandaşlarımızı buraya davet ediyorum. Burası adeta keşfedilmemiş bakir bir alan, şehirle bütünleşmiş güzel bir yer. Benzerlerine göre rakipsiz bir kayak merkezi. Kayak merkezi ciddi olarak bölgeye ve Muş'a değer katacak. Kentimizde konaklama noktasında bir sıkıntımız yoktur."