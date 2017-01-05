Vali Yavuz, İlçelerde İnceleme Yaptı

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Hayrat ve Of ilçelerini ziyaret etti.





Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Hayrat Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Yavuz, son kararnameyle atanan Kaymakam Muhammed Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Yavuz, daha sonra ilçede yapımı devam eden belediye binasını gezerek, yetkililerden bilgi aldı.



Of ilçesini de ziyaret eden Yavuz, yeni atanan Kaymakam Eyüp Fırat'a hayırlı olsun dileğinde bulundu.



Kaymakam Fırat ile makamında bir süre görüşen Yavuz, ilçedeki toprak kaymasının yaşandığı Bölümlü Mahallesi'nde de incelemelerde bulundu.