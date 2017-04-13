Vali Yavuz'dan Varto'ya Ziyaret

Muş Valisi Seddar Yavuz, Varto ilçesinde çeşitli temaslarda bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi.



Vali Seddar Yavuz, ilçe ve köy gezilerini aralıksız sürdürüyor. Gezi kapsamında Varto'ya gelen Vali Yavuz, ilçeye bağlı Sazlıca ve Leylek köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Daha sonra Leylek İlkokuluna geçen Vali Yavuz, öğrencilere oyuncaklar dağıttıktan sonra ilçe merkezindeki Mehmet Akif Ersoy ile Cumhuriyet İlkokullarında öğrencilerle bir araya geldi.



Okul gezilerinin ardından ilçe merkezine geçen Yavuz, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldıktan sonra vatandaşların sorunlarını dinledi. - MUŞ