Vali Yavuz'dan 'Tüfekli Fotoğraf' Açıklaması

Muş Valisi Seddar Yavuz, Dağdibi köyünde elinde tüfekle fotoğraf çektiren ve bunu sosyal paylaşım sitesinde paylaşan şahıs konusuna değinerek, "O fotoğrafın o saatte (referandum günü) çekildiğine dair elimizde bir bilgi, belge yok" dedi



Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hasköy'e gelen Vali Seddar Yavuz, Dağdibi köyünde elinde tüfekle fotoğraf çektiren ve bunu sosyal paylaşım sitesinde paylaşan şahısla ilgili açıklamalarda bulundu. Fotoğrafın, ne zaman çekildiğinin belli olmadığını ifade eden Vali Seddar Yavuz, "O şahıs güvenlik görevlisi değil, korucumuz değil, bizim herhangi bir güvenlik görevlimiz değil. O fotoğrafın o saatte çekildiğine dair elimizde bir bilgi, belge yok. Dolayısıyla 7 Haziran'da bu ülkede baskı yoktu da şimdi mi var? Bunlar tamamıyla dış güçlere hizmet eden yaklaşımlar. Yani kaybedince 'çamura yatmak' denir buna açıkçası. Dolayısıyla Dağdibi köyüne baksınlar, ilk defa mı bu sonuç alınmış? Dağdibi köyünde geriye gidin 15 yıllık seçim sonuçlarına bakın, bütün seçim sonuçları benzerdir. Yani daha önceki seçimlerde Dağdibi köyünde irade böyle oluştu bu seçimde böyle oluştu denseydi, burada bir baskıdan bahsedilebilirdi. Oysa Yüksek Seçim Kurulunda bütün sonuçlar var. Sonuçlara baksınlar, Dağdibi köyü her zaman duruşu Hasköy gibi olan bir memleketimiz, bizim köyümüz. Dolayısıyla bu tür bahanelere sığınmanın bir anlamı yok" ifadelerini kullandı. - MUŞ