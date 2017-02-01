Muş Valisi Seddar Yavuz, Korkut ilçesinde önceki gün soba zehirlenmesi sonucu hayatını kaybeden Meral Ulaş'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Meral Ulaş'ın babası İbrahim Ulaş'la bir araya gelen Vali Yavuz, acılı babaya taziye dileklerini iletti.
Taziye evinde bir süre vatandaşlarla sohbet eden Yavuz, ardından ilçeden ayrıldı.
Vali Yavuz'dan Taziye Ziyareti
Muş Valisi Seddar Yavuz, Korkut ilçesinde önceki gün soba zehirlenmesi sonucu hayatını kaybeden Meral Ulaş'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Muş Valisi Seddar Yavuz, Korkut ilçesinde önceki gün soba zehirlenmesi sonucu hayatını kaybeden Meral Ulaş'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.