Vali Yavuz'dan Şehit Ailesine Ziyaret

Muş Valisi Seddar Yavuz, 2008'de terör örgütü PKK ile girdiği çatışmada şehit olan Güvenlik Korucusu Cemil Akçil'in ailesini ziyaret etti.



Hasköy ilçesindeki Sayanlar Mahallesi'nde yaşayan şehidin çocukları ve babası Hamdullah Akçil'le bir araya gelen Yavuz, ailenin sıkıntılarını dinledi.



Vali Yavuz, burada yaptığı konuşmada, şehit ailelerini sık sık ziyaret ettiklerini belirterek, şehit yakınlarının kutsal emanetleri olduğunu söyledi.



Şehitlere verilen değer kadar ülkenin kıymetlendiğini ifade eden Yavuz, şehitlere olan vefa borcunu ödemek için şehit yakınlarını yalnız bırakmadıklarını kaydetti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren şehit babası Hamdullah Akçil de sonuna kadar tek vatan ve tek bayrak altında yaşayacaklarını belirtti.



Yavuz, şehit çocuklarına hediye verdi.