Vali Yavuz'dan Rekor Kıran İlçeye Ziyaret

Muş Valisi Seddar Yavuz, 16 Nisan referandumunda 98.8 katılım oranıyla Türkiye rekoru kıran Hasköy ilçesini ziyaret etti.



Hasköy ilçesine gelen Vali Seddar Yavuz, kaymakamlık önünde Kaymakam Ahmet Özkan, Belediye Başkanı Mürsel Özen ve kamu kurum amirleri tarafından karşılandı. İlk önce kaymakamlık makamına geçerek bir süre burada kalan Vali Yavuz ve beraberindekiler, daha sonra çarşı merkezindeki vatandaşlarla bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Hasköy Belediye Başkanı Mürsel Özen, ilçedeki yatırımlara değinerek yolun medeniyet olduğunu, nereye yol giderse oraya istihdam, zenginlik ve huzurun gideceğini söyledi. Kendilerine düşen her şeyi yapacaklarını ifade eden Özen, "Gerekli olan her kapıya gideceğiz, gidiyoruz da. Sizlerin o şerefli oyunu ve hakkınızı her yerde savunuyoruz. İlla her şey buraya gelecek diye bir kaide değildir. İş, istihdam konusu bizim en büyük önceliğimizdir. Bu ilçenin Türkiye'de de güvenilirliği biliniyor. Yatırımcıları buraya getirmek için ilçemizi altyapı olarak, sosyal, kültürel anlamda biraz kalkındıralım, ekonomik anlamda yatırımcı da gelir, her türlü destek de gelir" dedi.



Vali Seddar Yavuz ise, devletin ve hükümetin temsilcisi olan valilerin en önemli görevinin güveliği sağlamak olduğunu kaydetti. Seçim güvenliğini en iyi şekilde sağladıklarını ifade eden Vali Yavuz, "Vatandaşlarımızın özgür ve hür iradesini sandığa yansıması noktasında herhangi bir tehdide izin vermedik. İlimizde yaklaşık 4 bin 500 güvenlik personeliyle gerekli güvenlik tedbirini aldık. Herhangi bir sorun olmadan vatandaşlarımız sandığa gitti ve oylarını kullandı. Zaten öteden bu yana Hasköy ve köyleri demokrasiye gönülden bağlı ve iradesini kullanmak için her defasında sandığa gitmiştir. Bu konudaki iradesini de ortaya koymuştur. Burası vatan, bayrak söz konusu olduğunda hiçbir ayrıntıyı dikkate almayan bir ilçedir. O vesileyle de Hasköylü kardeşlerimize milli iradeye gösterdikleri ilgi vesilesiyle ayrı ayrı teşekkür ediyorum, hepsini tebrik ediyorum. Bu saatten sonra artık ülkemizin normal olağan gündemine dönmesi, ilimiz açısından da böyle ve hizmet ve yatırımlarımıza hız kazandırmak, yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Vali Yavuz, buradaki temaslarının ardından Korkut ilçesine geçti. - MUŞ