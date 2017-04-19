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Vali Yardımcısı Mendeş Açığa Alındı
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Vali Yardımcısı Mendeş Açığa Alındı

Mardin Vali Yardımcısı Mustafa Mendeş, yürütülen bir soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alındı.

Vali Yardımcısı Mendeş Açığa Alındı

Mardin Vali Yardımcısı Mustafa Mendeş, yürütülen bir soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alındı.

Kaynak: Dunya.com

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İçişleri Bakanlığı, Mardin, Mend