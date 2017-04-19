Vali Yardımcısı Mendeş Açığa Alındı
Mardin Vali Yardımcısı Mustafa Mendeş, yürütülen bir soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alındı.
Mardin Vali Yardımcısı Mustafa Mendeş, yürütülen bir soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alındı.
Kaynak: Dunya.com
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