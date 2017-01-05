Vali Yardımcısı Gökdemir'den Demir'e Ziyaret

Diyarbakır Vali Yardımcısı Sercan Gökdemir, Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir'i ziyaret ederek, tesislerde incelemelerde bulundu.



Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde gerçekleşen ziyaretin ardından Vali Yardımcısı Gökdemir, Seyrantepe Spor Kompleksinde yer alan spor tesislerini inceledi. Vali Yardımcısı Gökdemir'e, Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, Şube Müdürü Burhan Gül ve bazı görevliler de eşlik etti. Onarımı devam eden tesisler, olimpik yüzme havuzu, tartan pist ve spor salonlarını inceleyen Vali Yardımcısı Gökdemir'e Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir kısa bir brifing verdi.



Demir, daha sonra Vali Yardımcısı Gökdemir'e Diyarbakır'daki lisanslı sporcu sayılarını, Türkiye ve uluslar arası müsabakalarda başarılı olan sporcuları anlattı. - DİYARBAKIR