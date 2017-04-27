Vali Yardımcısı Fetö'dan Tutuklandı

MARDİN'de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Vali Yardımcısı Mustafa Mendeş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



İçişleri Bakanlığı'nca FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldıktan bir süre sonra açığa alınan Mardin Vali Yardımcısı Mustafa Mendeş, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınarak sorgusuna başlanmıştı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Mendeş, bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Mendeş, daha sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevkedildi. Mahkemede ifadesi alınan Mendeş, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - Mardin