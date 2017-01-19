Vali Yardımcılarından Vaski'ye Ziyaret

Van vali yardımcıları İbrahim Özkan ve Mehmet Parlak, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.



VASKİ Genel Müdürü Abdulvahap Gezgen, vali yardımcıları İbrahim Özkan ve Mehmet Parlak'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, VASKİ çalışmaları hakkında bilgi verdi. VASKİ'nin geldiği aşamayı, yapmayı planladığı çalışmaları aktaran Gezgen, "Yapılan bu ziyaretler bizleri motive ederken, bizlere destek sözü verilmiş oluyor. Van'a hizmet etmek için kim çabalıyorsa bizler onların yanında olacağız. Elbirliğine ve koordineli çalışmayla hizmetin en iyisini üreteceğimizin bilincindeyiz. Şahsıma verilen görevi, gerek Sayın Valimiz gerekse genel sekreterimizle istişare ederek Van için en iyi hizmeti yapma gayretindeyiz. Verdikleri desteklerden dolayı da kendilerine ve sizlere teşekkür ederim" dedi.



Vali yardımcıları İbrahim Özkan ve Mehmet Parlak ise, Abdulvahap Gezgen'e 'hayırlı olsun' dileklerinde bulunarak, çalışmalar hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduktan sonra VASKİ hizmet binasından ayrıldılar. - VAN