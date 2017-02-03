Van Vali yardımcıları İbrahim Özkan ve Mehmet Parlak, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar'ı ziyaret ettiler.
Vali yardımcıları İbrahim Özkan ve Mehmet Parlak, Özalp Belediye binasında Ferhat Vardar'ı ziyaret ederek bir süre görüştüler. İbrahim Özkan ve Mehmet Parlak, ilçenin genel sorunları hakkında bir süre Vardar ile görüştükten sonra il merkezine döndüler. - VAN
Vali Yardımcılarından Kaymakam Vardar'a Ziyaret
Van Vali yardımcıları İbrahim Özkan ve Mehmet Parlak, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar’ı ziyaret ettiler.
Van Vali yardımcıları İbrahim Özkan ve Mehmet Parlak, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar'ı ziyaret ettiler.