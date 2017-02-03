Vali Yardımcılarından Kaymakam Vardar'a Ziyaret

Van Vali yardımcıları İbrahim Özkan ve Mehmet Parlak, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar’ı ziyaret ettiler.

Vali Yardımcılarından Kaymakam Vardar'a Ziyaret

Van Vali yardımcıları İbrahim Özkan ve Mehmet Parlak, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar'ı ziyaret ettiler.

Vali yardımcıları İbrahim Özkan ve Mehmet Parlak, Özalp Belediye binasında Ferhat Vardar'ı ziyaret ederek bir süre görüştüler. İbrahim Özkan ve Mehmet Parlak, ilçenin genel sorunları hakkında bir süre Vardar ile görüştükten sonra il merkezine döndüler. - VAN

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Mehmet Parlak, İbrahim Özkan, Özalp, Van