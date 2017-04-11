Vali Yaman'dan Kızıltepe'ye Ziyaret

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Kızıltepe ilçesinde incelemelerde bulundu.



Vali Yaman, Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezini ziyaret ederek, merkez esnafıyla bir araya geldi.



Yaman, burada yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin Genel Sekreteri ve mesai arkadaşlarıyla Kızıltepe'deki zahireci esnafın bulunduğu Hububat Ticaret Merkezini ziyaret ettiklerini söyledi.



Ticaret ve tarım faaliyeti yapan esnafların sıkıntılarını dinlediklerini aktaran Yaman, şöyle konuştu:



"Türkiye'nin en güzel hububat merkezlerinin bir tanesi Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezimiz. Hem kaliteli ürün üretiliyor hem onun ticareti yapılıyor. Buradaki arkadaşlarımızın zaman zaman dinliyor ve sıkıntılarını gideriyoruz. Bu sefer de ev sahipliği yaptılar. Merkezde hem başkanın hem üyelerinin dilek ve temennilerini aldık. Ticaret merkezindeki iş yerlerine de bir 'merhaba' dedik. İnşallah buradaki sıkıntıları hem valilik olarak hem Büyükşehir belediyesi olarak hem de Kızıltepe Belediyemiz olarak gidereceğiz."



Ziyarette Vali Yaman'a, Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Odabaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ayhan, Kızıltepe Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter, Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu Başkanı İbrahim Aydın ve zahireci esnafı eşlik etti.