Vali Vekili Kuş, Terör Operasyonunda Yaralanan Askerleri Ziyaret Etti

Şırnak'ta güvenlik güçlerince Gabar Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda yaralanarak Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan askerleri, Siirt Vali Vekili Bünyamin Kuş ziyaret etti.



Vali Vekili Kuş, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Halidun Eren, Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Kurmay Albay Selçuk Yavuz, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Belediye Başkanı Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralı 4 askeri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.



Askerlerin durumları hakkında hastane yetkililerinden bilgi alan Kuş, askerlere üzerinde "Bu Vatan Size Minnettar" yazılı Türk bayrağı hediye etti.



Yaralı askerlerin kendilerine emanet olduğunu kaydeden Kuş, "Allah kaza bela vermesin. Sizin yaptığınızın hiçbir karşılığı olmaz. Ama manevi değeri yüksek olan bu vatanın size minnettar olduğunu gösteren Türk bayrağımızı sizlere hediye ediyoruz." dedi.



Askerlerden 3'ünün bugün taburcu edileceği öğrenildi.



Şırnak'ta Gabar Dağı'nda dün terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 2 asker şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı.