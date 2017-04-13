Vali Vekili Karadeniz'den Ziyaret

Kastamonu Vali Vekili Yaşar Karadeniz, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.



Karadeniz, 2016-2017 yılında il genelindeki eğitim faaliyetleriyle ilgili İl Milli Eğitim Müdürü Bahçacıoğlu'ndan brifing aldı.



İl ve ilçelerde eğitim hizmetleri alanında yapımı planlanan, devam eden ve hizmete açılan projeler hakkında ayrıntılı bilgi alan Karadeniz, devam eden okul inşaatlarının yapımında kaliteli malzeme kullanılması ve kontrollerin yerinde yapılması hususunda talimatlarda bulundu.



Eğitim ve öğretim alanında yapılan çalışmaları başarılı bulduğunu dile getiren Karadeniz, personellere teşekkür ederek başarılar diledi.