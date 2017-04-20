Vali Vekili Karadeniz'den Devrekani İlçesine Ziyaret

Kastamonu Vali Vekili Yaşar Karadeniz, Devrekani ilçesini ziyaret etti.



Karadeniz, kaymakamlık önünde Devrekani Kaymakamı Ekrem Çeçen, Seydiler Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Devrekani Belediye Başkanı Mümtaz Aliustaoğlu ve Seydiler Belediye Başkanı Mehmet Şahin tarafından karşılandı.



Kaymakamlık ve belediye ziyaretlerinin ardından Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne giden Karadeniz, okul müdürü Celasin Kara'dan bilgi aldı.



Karadeniz, daha sonra 2012 yılında Afyonkarahisar'da askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit düşen piyade er Fatih Şalgam'ın baba evini de ziyaret ederek, şehidin annesi, babası ve kardeşleri ile sohbet etti.