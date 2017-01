Vali ve Başkandan Şehit Ailesine Ziyaret

Samsun Valisi İbrahim Şahin ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz fırsat buldukları her an şehit ailelerini ziyaret ederek onlara moral vermeye ve destek olmaya devam ediyor.



Bafra ilçesindeki muhtarlar toplantısının ardından şehit ailelerinin evlerini ziyaret eden Vali Şahin ve Başkan Yılmaz'ın ilk durağı geçen Mayıs ayında şehit olan uzman çavuş Bekir Anıl Erdal'ın ailesi oldu. Aileye bir kez daha sabırlar dileyen ve acılarını paylaşan Şahin ve Başkan Yılmaz, ardından 27 Ağustos 2015 yılında polis aracının devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Oktay Uçar'ın evine giderek Uçar ailesine moral oldular.



"Maddi manevi her zaman yanınızdayız"



Şehit polisin küçük kızı Cemre Ada ile yakından ilgilenen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Şehitlerimizin arkalarında bıraktıkları her yüz, bize emanettir. Şehitlik herkese nasip olmaz. Onlar Peygamber efendimize komşu oldu inşallah, Allah size geride kalanlara sabırlar versin. Maddi manevi her zaman yanınızda olacağız" diye konuştu. - SAMSUN