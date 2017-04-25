Vali ve Alay Komutanı Dinleniyor

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Marmaris'te Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunan darbecilerin yargılanmasına devam ediliyor. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda devam eden davada tanıklardan Muğla Valisi Amir Çiçek görevli olarak il dışına gittiği için SEGBİS sistemi ile, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Özfidan ise mahkeme heyeti önünde tanık olarak dinlenecek.



Duruşmanın yapılacağı salon çevresinde Polis ve Polis Özel Harekat ekipleri tarafından alınan geniş güvenlik önlemleri altında Muğla E Tipi Kapalı Cezaevinden duruşma salonuna getirilen tutuklu 44 sanık da duruşmada hazır bulunuyor. Tanıklardan ilk gün 5 isim dinlenirken, bugün Muğla Valisi Amir Çiçek ve İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Özfidan darbe girişimi gecesi Muğla'da yaşananları anlatacak. - MUĞLA