Vali Ustaoğlu Yatırımları Değerlendirdi

Vali İsmail Ustaoğlu, 2016 yılının değerlendirmesini yaparak, 2017 yılı içerisinde hayata geçirilecek çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.



Değerlendirmelerine 2016 yılında yaşanan gelişmelerle başlayan Vali İsmail Ustaoğlu, 2016 yılının çok önemli olayların yaşandığı bir yıl olarak tarihte yerini alacağını ifade etti. 'Hepinizin malumu olduğu üzere özellikle 15 Temmuz darbe girişimiyle bu ülkeye bir felaket yaşatılmaya çalışıldı.' Sözlerini kullanan Vali İsmail Ustaoğlu, "Ama bu millet her zaman olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak devleti ve milletiyle bütünleşerek yüz yıl öncesinde yedi düvele karşı verdiği mücadeleyle nasıl ki bu memleketi düşmanlardan temizlediyse aynı ruh ve heyecanı 15 Temmuz akşamı bir kez daha göstererek darbeye karşı darbeyle karşılık verdi. Bu memleketin geleceğini gasp etmek isteyen içimize çöreklenmiş FETÖ'cü teröristlere karşı tankların altına yatarak, uçaklardan atılan bombalara siper olarak demokrasiden vazgeçmeyeceğini gösterip bu memleketi felaketin eşiğinden kurtardı." diye konuştu.



15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye üzerinde oynanan oyunların ilki olmadığını kaydeden Vali İsmail Ustaoğlu, geçmişte de toplumun farklı kesimlerini bir birine düşürme girişimleri olduğunu fakat Türk Milleti'nin bu girişimleri her defasında boşa çıkardığını dile getirdi. Vali İsmail Ustaoğlu, 15 Temmuz'da Türk Silahlı Kuvvetler (TSK) içerisine gizlenmiş bir grup terör örgütü üyesinin milletin tankını, topunu, uçağını yine millete karşı kullandığını söyledi. Türk Milleti'nin bu girişimde bulunanlara karşı gereken cevabı verdiğini anlatan Vali İsmail Ustaoğlu, "Türkiye koymuş olduğu 2023, 2071 hedeflerine sağlam adımlarla ilerliyor. Kolay bir süreç değil tabii ki. Hepinizin bildiği ve takip ettiği üzere 15 Temmuz akşamı Bayburt'ta ilk dakikadan itibaren devletin zirvesinden gelen çağrı çerçevesinde salalar eşliğinde Bayburt halkı tereddütsüz sokakları ve meydanları doldurdu. İlimizde bu anlamda en ufak bir sıkıntı da yaşamadık. Ondan sonraki süreçte de bu çerçevede milletimiz elinden geldiği kadar demokrasisi ve geleceğine sahip çıkmak adına sokaklarda nöbetini tuttu. Ülkemizin geçirmiş olduğu bu sıkıntılı günleri inşallah atlatacağız. Burada bizim en önemli güvencemiz devletimizle milletimizin yekvücut olması. Devletimizin Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tüm kurumlarıyla göstermiş olduğu o birlikteliğin bizim en büyük güvencemizdir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Bayburt'un huzur ve güven açısından Türkiye'de ki örnek iller arasında olduğunu da sözlerine ekleyen Vali İsmail Ustaoğlu, "Bu bakımdan hem 15 Temmuz sürecinde hem de bugün bu huzur ve güven ortamının tesis edilmesinde bizlere yardımcı olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Zaman zaman ülkemizde yaşamış olduğumuz sıkıntılar bizleri tabi ki üzüyor. Ama diğer yandan ilimizde bu anlamda da özel bir sıkıntı yaşamamamız bizlere teselli kaynağı oluyor. Bu vesileyle başta 15 Temmuz'da şehit düşen kardeşlerimiz olmak üzere, akabinde yaşadığımız Kayseri, İstanbul gibi yerlerde ki terör saldırılarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah 2017 yılında bu acıların, üzüntülerin yaşanmadığı bir yıl olur." temennisinde bulundu.



EĞİTİM YATIRIMLARI



Sözlerine Bayburt'a yapılan yatırımlar hakkında değerlendirmelerle devam eden Vali İsmail Ustaoğlu, özellikle eğitim yatırımlarına büyük önem verdiklerinin altını çizdi. Vali İsmail Ustaoğlu yapımı devam eden okul ve yurt kampusu yatırımlarının 80 milyona liralık bir tutara yaklaştığını ve 2017 yılı içerisinde bu yatırımların büyük bölümünün hizmete alınacağını bildirerek, "İlimizde eğitim açısından fiziksel anlamda yaptığımız bu yatırımlar bizim açımızdan çok önemli. Özellikle şu an yapımı devam eden 2 lise, 2 ortaokul, 2 pansiyon eğitim öğretimde fiziki kapasite artırımı olarak çok önemli yatırımlar. Bayburt'ta bilindiği gibi iklim şartları sert. Kışlar ağır geçiyor. Bu yatırımlarla her okulumuzun tabiri caizse bir pansiyonu oluyor. Biz arzu ediyoruz ki özellikle taşımalı eğitimde mevcut oranı minimuma çekebilelim. Çocuklarımız bu tip sıcak ortamlarda eğitimlerine devam etsinler."dedi.



SAĞLIK YATIRIMLARI



Vali İsmail Ustaoğlu açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "Sağlık alanında hepimizin malumu olduğu üzere yatırım programına alınan bir devlet hastanesi mevcut. Daha önce hastanemizin yeri cephanelik diye tabir ettiğimiz alanın yan tarafında 50 dönümlük bir alan olarak planlanmıştı. Gelinen noktada Sayın Bakanımız Naci Ağbal'la da yaptığımız istişarelerde yeni alanımız askeri kışla içerisinde yer alan 43 dönümlük bir alan. Bu arsanın tahsisi şu an Sağlık Bakanlığı'na yapıldı. Bununla ilgili olarak birkaç hafta önce Sağlık Bakanlığı'nda ilgili arkadaşlar gelerek çeşitli projeler sundular. Bizde ilimizde konuyla ilgili arkadaşlarla bunların istişaresini yaparak talebimizi bildirdik. Kısa bir süre içerisinde ihalesi yapılarak bahse konu bu alana devlet hastanemizi yapacağız. "



"Yine iki ilçemize önümüzdeki günlerde 'Entegre Hastane' ile ilgili müracaatlarımızı yaptık. Şifahi olarak Genel Müdürlük başta olmak üzere Sağlık Bakanımızla da paylaştığımız bir husus. İki ilçemizde de 24 saat hizmet verecek bu kurumlarımız 2017 yatırım programına alınacak."



"Zaman zaman sağlık kurumlarımızı ziyaret ediyorum. Vatandaşlarımızla buralarda yaptığımız görüşmelerde çok ciddi bir sıkıntı yaşanmadığını gördüm. Sadece 'Uzman Doktor' eksikliğinden kaynaklanan bir sıkıntı yaşıyoruz. Bu konuda da başta Maliye Bakanımız olmak üzere Sağlık Bakanımıza'da bu konuyu ileterek bu açığın kapatılması için çabalarımız mevcut."



İL ÖZEL İDARESİ YATIRIMLARI



"Kırsal kesime hizmet sunma noktasında en önemli kurumumuz İl Özel İdaresi. Sadece bu yıl içerisindeki en önemli kazanımımız tüm köylerin alt yapı ihtiyaçlarının karşılanması noktasında çok önemli hizmetler yapıldı. Köy yollarının yüzde 95'inin asfalt olduğu başka bir il yok. Sadece 5 köyümüzün asfaltı yok. Bu yıl Sayın Başbakanımız buraya geldiği zaman da ifade etti; 2017 KÖYDES ödeneklerinin artırılmasıyla birlikte köy yollarımız sadece satıh kaplama asfalt değil sıcak asfalt dökülerek standardı yüksek asfalt hizmeti sunulması noktasında da bir çalışma olacak. Maliye Bakanımızın ilimize kazandırdığı asfalt plenti sayesinde 230 kilometre asfalt çalışması yaptık. Programımızda bu yıl 180 kilometre vardı."



"Köylerde en fazla önem verdiğimiz konu içme suyu. Hem kalite olarak hem de hizmet olarak iyi bir şekilde sunulması için çalışıyoruz. 2016-2017 yılıyla ilgili iki aşamalı bir planlama yapılmıştı. Bizde bu planlamaya uyarak toplamda 34 köyümüzde yapılacak içme suyu deposu çalışmalarımız devam ediyor. Bunların bir kısmı bitti. Bir kısmı devam ediyor. Mevsim şartları dolayısıyla bu çalışmalar biraz aksadı. Hedefimiz 2017 yılı içerisinde bu çalışmalarımızı tamamlamak ve geriye kalan 40'ın üzerinde köyümüzün içme suyu depolarının yenilenmesi noktasında çalışmalarımızı hayata geçirerek içme suyu ile ilgili problemlerin tamamını çözmüş olacağız."



BAYBURT KALKINMA PLATFORMU KURULUYOR



"Yatırımlarla ilgili olarak ilk defa sizlerle paylaşacağım 'Bayburt Kalkınma Platformu'nu (BAYKAP) kuruyoruz. Sayın Bakanımızın Bayburt'un kalkınması adına bizlerden proje talebi vardı. Bizde tüm kamu kurumlarımızda hem bu konuda bir farkındalık oluşturmak adına hem de sorumluluk üstlenmek adına bir platform oluşturup, her sektör içerisinde ilgili kurum ve STK'ların katılımıyla proje birimleri oluşturuyoruz. Bu proje ofisleri önümüzdeki süreçte kendi birimleriyle alakalı projeler hazırlayacaklar. Bu projeleri benim başkanlığımda bir ekip marifetiyle değerlendirmesini yaparak ilgili kalkınma ajanslarına ve bakanlıklara göndereceğiz. Bu kaynaklardan yararlanacağız. Önümüzdeki dönemde inşallah farklı sektörlerde bu yılı bir proje yılı ilan ederek yoğun bir çalışma içerisinde olacağız. İlçelerimizde de bunu yapacağız. İnşallah ilimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşları kendi rutin işleri dışında ekonomik, sosyal ve kültürel alanda somut bir şeyler içeren projeler hayata geçirilmesi noktasında bir gayret içerisinde olacak."



'ANAHTAR TESLİM FABRİKA'DA 18 BAŞVURU



"Hepinizin yakından bildiği gibi Bayburt Yeni Teşvik Paketi kapsamında oluşturulan 'Cazibe Merkezleri' içerisinde yer alan 23 ilden biri. Yakın zamanda Maliye Bakanımızın da katılımıyla iş adamlarımızla bu konuda çeşitli toplantılar yapıldı.Bayburt'ta yatırım yapmak için 18 firma Kalkınma Bankası'na ön talepte bulundu. Bizlerde Bayburt Valiliği olarak ilimizi de kapsayan Cazibe Merkezleri Programından maksimum düzeyde yararlanılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Gerek bu proje kapsamında gerekse de kendi imkanlarıyla ilimizde yatırım yapmak isteyen bütün müteşebbislerimizi Türkiye'nin en huzurlu kenti olan Bayburt'ta ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız."



OSB YATIRIMA HAZIR



"Organize Sanayi Bölgemiz (OSB) gıptayla bakılacak vaziyette. 2017 ekim itibariyle 61 parsel alanımızın altyapısı, doğalgazından internetine kadar baştan sona tamamlanmış olacak. 22 adet tahsis edilmiş parselimizin dışında 39 parselimiz yatırımcı bekliyor. Bizim arzumuz 'Huzur ve Güven' şehri olarak tabir ettiğimiz ve yatırımcı açısından hiçbir olumsuz durum olmayan ilimizde yatırımların artması."



ULAŞIM PROJELERİ



"Önümüzdeki bir iki yıl içerisinde ulaşım ağımız üzerindeki tünellerin bitmesiyle birlikte… Hepinizin malumu olduğu üzere Araklı bağlantımız olan Salmankaş Tüneli bitti. Bağlantı yollarının yapımı devam ediyor. Erzurum ile Bayburt arasında belli bir aşamaya gelmiş olan Kop Tüneli'nde çalışmalar devam ediyor. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde ilimizin gerek Erzurum gerekse Karadeniz'le bağlantısı noktasında standardı çok yüksek bir ulaşım ağı oluyor. Bu bizim en önemli avantajımız."



SALYAZI HAVALİMANI – UZUNGÖL TÜNELİ



"Bunun dışında hepimizin bildiği üzere Sayın Başbakanımızın Bayburt ziyaretinde açıklamış olduğu havaalanı projesi yatırım programında. Diğer yandan turizm potansiyeli olarak çok üzerinde durduğumuz, hem Maliye Bakanımızın hem de İçişleri Bakanımızın özellikle üzerinde durduğu, bizlerinde önümüzdeki süreç içerisinde sonuç almayı umduğumuz turizm anlamında bizim için çok önemli olan Uzungöl – Bayburt arasında yapılması planlanan tünel için şu an fizibilite çalışmaları devam ediyor. Hangi güzergahta yapılacağı noktasında ciddi bir çalışma var. Bu da ilimiz açısından çok önemli bir kazanım olacak diye düşünüyorum. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde inşallah Bayburt ilimiz önümüzdeki süreçte adeta şahlanacak."



DOĞALTAŞ FABRİKASI



"Buranın belki en önemli ve aynı zamanda prestijli bir fabrikası olacak. Fakat bölgesel olarak değerlendirildiği zaman, Sivas'tan Elazığ'a kadar bu nitelikte bir tesis yok. Buna çok yönlü baktığımızda bölgemizde işletilemeyen ve atıl durumdaki maden ocaklarının canlandırılması adına önemli bir tesis olarak görüyorum. Avrupa Birliği Projesi kapsamında sıfır maliyetle ilimize kazandırılan bir tesis. Bu tesiste işlenmesi adına çevre illerden tesisimize şu an yüzün üzerinde blok taşı gönderen firma var." - BAYBURT