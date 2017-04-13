Vali Ustaoğlu Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, Konursu köyünde incelemelerde bulundu.



Konursuspor lokalinde vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Ustaoğlu, köyün su probleminin çözümü için çalışmalara başlandığı bilgisini verdi.



Vali İsmail Ustaoğlu, içme suyu probleminin kalıcı çözümüne yönelik yakın zamanda çeşitli adımların atılacağını belirterek, "Bizim en önemli önceliğimiz şu anda içme suyu probleminin tamamen çözüme kavuşturulması. Fakat bu çalışmalar biraz zaman alıyor. DSİ Bölge Müdürümüze konuyla ilgili olarak gerekli bilgileri verdik. Kendisinden Konursu Köyü için özel bir çalışma yapmasını istedik. Kendileri bu doğrultuda bir proje hazırlayacak. Vatandaşlarımızın bu süreçte mağdur olmaması için özel idare kanalıyla sondaj çalışmaları gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.