Vali Ustaoğlu Demirözü İlçesinde

Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu Demirözü ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.



Vali Ustaoğlu, ilk olarak geldiği kaymakamlık binasında, Demirözü Kaymakamı Ali Erdoğan'a yeni başladığı görevinde başarı diledi.



Ustaoğlu, daha sonra İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı, Demirözü Yüksekokulu, Mustafa Köse Oğlu Lisesi ile Demirözü Toplum Sağlığı Merkezini ziyaret etti.



Demirözü ilçesine bağlı köy muhtarlarıylada Demirözü İlçe Halk Eğitim Merkezinde bir araya gelen Vali Ustaoğlu, muhtarların devletin en ücra noktalardaki gören gözü, işiten kulağı olduğunu kaydetti.



Ustaoğlu, köy muhtarlarının köylerindeki eksiklikler ve yapımı planlanan çalışmalarla ilgili görüş alış verişinde bulunduğu toplantının ardından ilçeden ayrıldı.



Vali Ustaoğlu'na ziyaretinde, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdulkadir Karabulut, Sağlık İl Müdürü Dr. İlker Hancı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka eşlik etti.