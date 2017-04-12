Vali Ustaoğlu, Asp İl Müdürlüğü Binasında İncelemelerde Bulundu

Vali İsmail Ustaoğlu, yapımı devam eden Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) İl Müdürlüğü hizmet binasında incelemelerde bulundu.



Vali Nihat Üçyıldız Caddesi üzerinde bulunan inşaat alanına Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Kenan Eroğlu ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka ile birlikte gelen Vali İsmail Ustaoğlu, bina içerisinde devam eden çalışmaları inceledi. Yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Vali İsmail Ustaoğlu'na Vali Yardımcısı Tamer Kılıç eşlik etti. - BAYBURT