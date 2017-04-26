Vali Tuna, "Zor Zamanlarda Bir Araya Gelmesini Bilen Bir Milletiz"

Şanlıurfa Valiliği ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca finanse edilen ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yürütülen kendi hayatına lider ol projesi kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle seminer düzenlendi.



Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen seminere 50 okuldan 500'e yakın öğrenci ve rehber öğretmenler katıldı.



Öğrencilere kendilerini geleceğe iyi hazırlamaları konusunda tavsiyede bulunan Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, "Devletimiz size her türlü imkanı sunuyor. Kendinizi yetiştirmek için bol bol kitap okumalı, gezmeli, görmeli, tartışmalı, yazmalısınız. Bizler, sizin kendinizi iyi yetiştirmeniz için çabalıyoruz. Bu ülkenin, kendini gelecek için hazırlamış gençlere ihtiyacı var. Biz hedeflerimizi yükseklerde tutan bir milletiz. Ülkemizin kıymetini bileceğiz ve sahip çıkacağız. Kardeşçe yaşamamıza birilerinin engel olmasına müsaade etmeyeceğiz. Sizin kendinizi yetiştirmeniz kadar ifade kabiliyetinizin de gelişmiş olması çok önemli. Kendinizi ne kadar iyi yetiştirirseniz yetiştirin, kendinizi iyi ifade edemiyorsanız bir önemi yok. Gördüklerinizi, bildiklerinizi aktarabilmeniz gerekiyor" dedi.



Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna öğrencilere seslenerek şöyle konuştu, "Hepiniz farkındasınız bir hayatımız var. İyi bir yere gelmek için neler yapmak gerekiyor. Bu önemli kararları alırken sizlere faydalı olabilmek için kendi hayatına lider ol projesi kapsamında üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Ağaç yaş iken eğilir diyor atalarımız. Her türlü telkine açık olunan bu dönemde gençlerimizin doğru yönlendirilmesi çok önemli. Biz de bunu bildiğimiz için sizlerle beraber olmaya, sohbet etmeye ve fikirlerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü gençler geleceğimiz için önemli. İyi okullar kazanıp, birbirlerine saygı duyan bireyler olarak yetişmeniz için elimizden geleni yapacağız. Ben ileride ne olacağım diye düşünüyorsunuzdur. O kadar çok fırsatlar çıkacak ki önünüze. Önemli olan iyi insan olmak, topluma faydalı insanlar olarak hayatınızı sürdürmek ve arkanızda hoş bir seda bırakmaktır. Okumanın yanında sporla uğraşın, müzikle uğraşın, gezin görün ama tek bir kaynaktan beslenerek birilerinin sizi yanlış yönlendirmesine müsaade etmeyin. Okuyun, araştırın ve tartışın. Bizim tüm çalışmalarımız sizin iyi yetişmeniz içindir. Etrafınızdaki sorunlara duyarlı olun. Bir sorun varsa bunu hep birlikte gidermek için gayret gösterin. Bizim insanımız zor zamanlarda bir araya gelmesini bilen, dostunu düşmanını tanıyan ve komşusuna kapısını açan insanlardır. Biz böyle bir milletiz. Bu duygu ve düşüncelerle hedeflerinize ulaşmanız dileğiyle hepinize başarılar diliyorum"



Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından hazırlanan slayt gösterisinin ardından Eğitmen Fevzi Dost, sosyal sorumluluk projeleri ve liderlik konularındaki tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.



Seminere Vali Güngör Azim Tuna'nın yanısıra, Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, Cumhuriyet Başsavcıvekili Orbay Bahri Ulgar, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, İl Müftüsü İhsan Açık, Denetimli Serbestlik Müdürü Ali Güçtekin, öğrenci ve öğretmenler katıldı. - ŞANLIURFA