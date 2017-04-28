Vali Tuna'ya Ziyaret

Kuveyt İstanbul Başkonsolosu Mohammed Al-Mohammed ve Kuveyt Yetimleri Koruma Federasyonu heyeti, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kuveyt İstanbul Başkonsolosu Al-Mohammad, Kuveyt Diplomatik Ataşesi Waleed Almenayas, Kuveyt Yetimleri Koruma Federasyonu Ceosu Fadi İskandarani Vali Güngör Azim Tuna'yı makamında ziyaret etti, kent hakkında bilgi aldı.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tuna, heyete teşekkür ederek ziyaret anısına yöreye özgü hediyeler verdi.



Daha sonra Valilik Şeref Defterini imzalayan Al- Mohammed, Şanlıurfa'yı çok güzel bulduklarını belirterek, çalışmalarından dolayı şehir yöneticilerini tebrik etti.