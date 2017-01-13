Vali Tuna Restorasyonu Yapılacak Bin Yıllık Camide İncelemede Bulundu

Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Harran'da bin yıllık caminin restorasyonu için Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, restorasyonun yapılacağı tarihi cami alanını ziyaret etti.



Vali Tuna, kazı çalışmalarının devam ettiği bin yıllık Harran Ulu Cami çevresinde incelemelerde bulunarak, restorasyon çalışmalarının önümüzdeki Mart ayında başlayacağını söyledi. İncelemeleri sırasında Vali Tuna'ya, Harran Kaymakamı Temel Ayca, Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Harran İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Murat Uyanık, Harran İlçe Emniyet Müdürü Özgür Çekçeki, AK Parti Harran İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz ve vatandaşlar eşlik etti. Harran Ulu Cami çevresinde devam eden kazı çalışmalarını yürüten ekibin başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Azim Tuna, kazı çalışmalarına gereken önemi ve desteği verdiklerini belirtti.



Kültür ve Turizm Bakanlığınca kazı için bütçe ayrıldığını ifade eden Vali Tuna, "Biz de bu konuda gereken katkıyı sağlayacağız. Tabii ki Arkeoloji Bölüm başkanı nezaretinde bu çalışmalar yapılacak. Biz kendilerinden daha hızlı bir çalışma bekliyoruz. Hızlı çalışılırsa yol alırız. Ulu Camiyi ayağa kaldırırsak belki de bir gün burada namaz kılmak nasip olur. Bunun heyecanını şimdiden yaşıyoruz" dedi.



Bölgede birçok tarihi olaya tanıklık edildiğinin altını çizen Tuna, "Hz. İbrahim'in ayak izlerinin bulunduğu bu mübarek beldede, yine böyle medeniyetimizin en güzel eserlerinden birini ayağa kaldırarak hem ecdadımıza olan görevimizi yerine getirmiş olacağız hem de ilimizin tanıtımı ve turizmine bir değer daha katmış olacağız. İnşallah bize de burada namaz kılmak nasip olur" şeklinde konuştu.



Şanlıurfa Valisi Gungör Azim Tuna, incelemelerinin ardından ilçeden ayrıldı. - ŞANLIURFA