Vali Tuna'dan Şehit Koroç'un Ailesine Ziyaret

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Hatay'da vatani görevini yaparken şehit düşen Şanlıurfalı piyade er Hüseyin Koroç'un ailesini ziyaret etti.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şehit Koroç'un Hayati Harrani Mahallesi'ndeki evine, eşi Pervin Tuna ile giden Vali Tuna'yı, şehidin annesi Fatma, babası Ahmet, kardeşleri Ali ve Ayşe Koroç karşıladı.



Şehit ailesine Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler takdim eden Tuna, şehidin kardeşi Ali Koroç'un Kur'an-ı Kerim okumasının ardından dua etti.



Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 22 Mart'ta sınırda nöbet görevi sırasında Suriye'deki terör örgütü PKK/PYD bölgesinden açılan keskin nişancı ateşiyle piyade er Hüseyin Koroç şehit düşmüştü.