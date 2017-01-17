Vali Tuna, Alacak Verecek Tartışmasının Kan Davasına Dönüşmesini Önledi

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Eyyübiye ilçesinde iki aile arasında alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan husumetin kan davasına dönüşmesini engelledi.



Eyyübiye ilçesine bağlı Seksenören ile Bağışlar mahallelerinde ikamet eden Tay ile Biniesed ailelerinin üyeleri arasında geçtiğimiz günlerde alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle üyeler arasında çıkan kavgada 5 kişi taş ve sopalarla yaralanmıştı. Husumetin daha fazla büyümesini istemeyen Tay ailesinin üyeleri, Vali Tuna ile görüşmek için valilik önüne toplandı. Tuna, ailenin ileri gelenleriyle makamında bir süre görüştükten sonra, Biniesed ailesinin üyeleriyle de konuştu. Araya giren Vali Tuna'nın girişimleri ile sorun kan davasına dönüşmeden çözüldü. Tay ailesinin yakınlarından Seksenören Mahallesi Muhtarı Seyyid Çiftçi, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Vali Tuna'ya desteği dolayısıyla teşekkür etti.



Öte yandan, provokasyonlara karşı ise ailelerin yaşadıkları mahallelerde güvenlik önlemlerinin alındığı öğrenildi. - ŞANLIURFA