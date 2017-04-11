Vali Toprak, Yeşilyurt Emniyetini Ziyaret Etti

Malatya Valisi Mustafa Toprak, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir programa katılmak üzere gittiği Yeşilyurt'ta, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.



İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Ali Karataş ve emniyet müdürlüğü yetkilileri tarafından hükümet binası girişinde karşılanan Toprak, nöbetçi polis memuruyla bir süre sohbet ederek, Polis Haftası'nı kutladı.



İlçe Emniyet Müdürlüğündeki birimleri dolaşan Toprak, görevli polislere çalışmalarında başarılar diledi.



İlçe Emniyet Müdür Vekili Karataş'a da tebriklerini sunan Toprak, ilçenin asayiş durumu ve emniyet müdürlüğünün personel durumu hakkında da bilgi aldı.