Vali Toprak: "Trafik Kazalarında Dünya Şampiyonuyuz"

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, trafik kazalarında ülkemizin dünya şampiyonu olduğunu söyledi.



Bulvar Caddesi üzerindeki Erdoğanlar İş Hanının 3. katında Rıfat Özel ve Ayhan Canpolat isimli müteşebbisçiler tarafından hizmete açılan Özel Hakkari Lider Sürücü Kursunun açılışına Vali Cüneyit Orhan Toprak, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Gökgöz, Durankaya Belediye Başkanı Fatih Keskin, HATSO Başkanı Servet Taş, Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal ile çok sayıda davetli katıldı. Sürücü kursunun açılışını Durankaya Belediye Başkanı Fatih Keskin ve HATSO Başkanı Servet Taş ile birlikte yapan Vali Toprak, "Hakkari'mize gerek istihdam sağlayacak, gerekse iyi şoförler yetiştirmesini temenni ettiğimiz bir tesis açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah hayırlı hizmetlere ve eğitimlere vesile olur. Trafik kayıplarının, trafik kazalarının bu kadar bol olduğu ülkemizde zaman zaman Türkiye olarak dünya şampiyonu olduğumuz böyle kötü bir alanın son bulması temennisinde bulunuyoruz. Yeni açtığımız tesiste inşallah faydalı faaliyetler olur. Kurallara uyan, dikkat gösteren, özenle araç kullanan şoförler yetiştirileceğini temenni ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.



Davetlilerle bir süre sohbet eden Vali Toprak, daha sonra simülatör başına geçerek araç kullandı.



Sürücü kursu sahipleri Rıfat Özel ve Ayhan Canpolat ise, Hakkari'nin hizmetin en iyisine layık olduğunu belirterek, "Açılışa iştirak eden Sayın Valimiz Cüneyit Orhan Toprak ve beraberindekilere teşekkür ederiz" dediler.



Açılışın ardından davetlilere ikramlar yapıldı. - HAKKARİ