Vali Toprak'tan, Özel Eğitim Merkezine Ziyaret

Malatya Valisi Mustafa Toprak, Turgut Özal Özel Eğitim Ortaokulu ve Mesleki Eğitim Merkezini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Toprak, beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve diğer yetkililerle ziyaret ettiği okul ve eğitim merkezi hakkında okul müdürü Erkan Şimşek'ten bilgi aldı.



Öğrencilerin aileleriyle de görüşen Toprak, ailelere sağlık ve sabır dileyerek Allah'ın insanları çeşitli şekillerde imtihan ettiğini, kendilerinin de bu şekilde imtihana tabi tutulduğunu, bunun karşısında da mücadele etmek, sevgi oluşturmak, sabretmek ve şükretmek gerektiğini belirterek, devletin engelli bireylerin hayata tutunması, eğitilmesi, sağlık sorunlarının giderilmesi ve aile bireylerinin güçlendirilmesi adına her türlü katkıyı verdiğini ifade etti.



Spor salonunda ve sınıflarda öğrencilerle sohbet edip yakından ilgilenen, öğretmenlerden de öğrenciler hakkında bilgiler alan Toprak, öğretmenlere gayret ve emekleri için teşekkür etti.