Vali Toprak'tan, Kayakçı Öğrencilere Ziyaret

Hakkari Valisi Cüneyt Orhan Toprak, "Sağlıklı Bir Gelecek, Sporla Gelecek Projesi" kapsamında kayak merkezinde eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.



Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğünün gerçekleştirdiği "Sağlıklı Bir Gelecek, Sporla Gelecek Projesi" kapsamında, kent merkezine 7 kilometre mesafedeki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Tesisleri'nde, 12 ilköğretim, 17 de ortaöğretim kurumu öğrencilerine her gün antrenörler Ramazan Sevinç ve Halil Kurşun tarafından kayak ve kayma teknikleri eğitimi veriliyor.



Buradaki öğrencileri ziyaret eden Vali Toprak, kayakla ilk defa tanışan öğrencilerin performansına hayran kaldığını belirtti.



Proje çerçevesinde hafta içi 240 öğrencinin kayak tesislerine taşındığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, amaçlarının ülke sporuna yeni yetenekler kazandırmakla birlikte çocuklara spor aşkını aşılamak olduğunu kaydetti. Durgun, Vali Toprak'a da desteklerinden ötürü teşekkür etti.



Proje sorumlusu İl Milli Eğitim Şube Müdürü Erol Hanlıgil ise proje sayesinde il sporuna yeni yetenekler kazandırdıklarını ve çocukları derslerin yoğun temposundan uzaklaştırarak eğlenceli bir gün geçirdiklerini dile getirdi.



Hanlıgil, projede emeği geçen başta Vali Toprak ve Durgun olmak üzere herkese teşekkür etti.